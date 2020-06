Escursioni tra natura e cultura a Fiesole

Bellezza e cultura non si sono fermate durante questo periodo. Se possibile, sono diventate per tutti noi, il punto più significativo per ricominciare. Anche quest’anno, vogliamo invitarti a scoprire Fiesole attraverso i suoi percorsi immersi nella natura, le sue Fondazioni, che testimoniano la forte presenza di istituzioni culturali prestigiose sul territorio, o i tesori dell’arte sacra per lo più sconosciuti al grande pubblico. Tanti sono gli appuntamenti in programma tra giugno e ottobre organizzati dal Comune di Fiesole che permetteranno di conoscere paesaggi naturali e di approfondire aspetti culturali del territorio in sicurezza e nel rispetto delle misure di prevenzione.

Il primo appuntamento è con l’escursione alla Fondazione Primo Conti sabato 20 giugno. L’escursioni sono gratuite ed è obbligatorio prenotarsi inviando una mail all’Ufficio Informazioni Turistiche: info.turismo@comune.fiesole.fi.it.

Di seguito il calendario completo degli appuntamenti di “Fiesole escursioni tra natura e cultura” :

Giugno

20 Giugno – Fondazione Primo Conti

Settembre

6 Settembre – Il Parco di Montececeri

12 Settembre – Fondazione Michelucci

13 Settembre – Sulle Tracce degli Etruschi

19 Settembre – Fondazione Primo Conti

20 Settembre – Sentiero di Stilicone

29 Settembre – Villa Peyron

Ottobre

4 Ottobre – Tra Ville e Coloniche

11 Ottobre – L’anello del Girone

25 Ottobre – Su e giù per la Valle dell’Arno

Per informazioni: tel. 055 5961311 oppure info.turismo@comune.fiesole.fi.it.

Le iniziative sono gratuite, la prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 055 5961311 oppure inviando una email a info.turismo@comune.fiesole.fi.it

Si ricorda che per partecipare è obbligatorio l’utilizzo di mascherine e il rispetto della distanza di sicurezza.

Fonte: Comune di Fiesole