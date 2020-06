FdI-Centrodestra: "Disagi a Cascine tra alberi da abbattere, zona 30 e parcheggi a pagamento"

Il taglio di 22 arbusti sul viale 4 Novembre rappresenta solo l’apice di una situazione di disagio creata dall’amministrazione Barnini nella frazione di Cascine (Empoli).

Via Meucci deturpata, pista ciclabile che ha devastato l’intera viabilità con la zona 30, a breve parcheggi a pagamento e disco orario; come ci ha risposto in una recente interrogazione l’Assessore competente in Consiglio Comunale.

La relazione tecnica sui tigli, acquisita proprio oggi, tuttavia sembra inequivocabile: la situazione critica delle piante è dovuta anche all’eccessiva asfaltatura e ai lavori realizzati negli anni senza attenzioni e cautele.

Pensiamo, però, sia necessario sospendere l’abbattimento programmato per lunedì prossimo per avere un supplemento di perizia e condividere un percorso trasparente di conservazione o di nuova piantumazione con tutta la popolazione residente.

Gruppo consiliare Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli