Festa di fine anno a Certaldo, alunni e insegnanti allo stadio

Si sta svolgendo con ordine e nel rispetto delle normative sul distanziamento, allo stadio comunale di via Don Minzoni, la cerimonia che vede ritrovarsi la prima parte delle classi e sezioni dell'ultimo anno di scuola primaria e scuola dell’infanzia di Certaldo con i loro insegnanti. L’iniziativa, promossa dal Comune di Certaldo in collaborazione con Istituto Comprensivo e Istituto parificato Maria Santissima Bambina, è nata, come in altre realtà d’Italia, per consentire di rivedere dal vivo i propri compagni di scuola per un breve saluto di fine anno.

I bambini, arrivati una classe alla volta all'ingresso dello Stadio, accompagnati ciascuno da un genitore, entrano dopo le operazioni di sanificazione e fanno ingresso individualmente nello stadio posizionandosi in dei cerchi di plastica distanziati di 2 metri e indossando le mascherine. Al centro un maxi striscione con scritto “Il fiore che sboccia nelle avversità è il più raro e prezioso di tutti”. Ingresso ed uscita avvengono senza scambio tra le varie classi.

“E’ una grande gioia vedere bambine e bambini di nuovo insieme a pochi metri di distanza – dice l’assessore all’istruzione Benedetta Bagni – nel rispetto delle norme di sicurezza. Ringrazio i dirigenti scolastici per aver accolto questa iniziativa e quanti, dalle famiglie alle insegnanti, fino ai giovani studenti, hanno creduto in questa iniziativa e hanno partecipato. Grazie anche all’associazione dei genitori dell’Istituto Comprensivo e all’encomiabile collaborazione e lavoro di accoglienza e supporto dell’ASD Calcio Certaldo, che ci ha ospitati per questo evento”.

“Abbiamo accolto questa iniziativa per concludere questo anno scolastico, un anno davvero particolare – dicono il dirigente scolastico del Comprensivo di Certaldo, Fiorenzo Li Volti e Lucia Di Laora dell’Istituto Paritario Maria SS. Bambina, Istituto quest’ultimo i cui alunni saranno presenti nella giornata di mercoledì 10 giugno – un anno che resterà sicuramente impresso nella memoria di ciascuno di noi. Abbiamo voluto a dare ai giovani e agli insegnanti l’opportunità di un breve, ma significativo, momento finale di socialità, socialità della quale è fatta la scuola ma alla quale, per motivi di sicurezza sanitaria, abbiamo tutti dovuto rinunciare. Questi tre mesi vissuti a casa con la didattica a distanza sono stati molto impegnativi, anche per questo, nel ringraziare alunni e insegnanti presenti oggi, vogliamo estendere il nostro saluto a tutte le famiglie, gli studenti ed il personale docente ed amministrativo dei nostri istituti, che l’emergenza Covid-19 ha messo alla prova, una prova che siamo riusciti a superare, con l’auspicio che il rientro a settembre, con la collaborazione di tutti, possa avvenire nel miglior modo possibile”.

“L’emergenza Covid-19 ha messo tutti alla prova, ma tra queste persone gli studenti – dice il sindaco Giacomo Cucini – soprattutto i più giovani, sono sicuramente tra quelli che più hanno sofferto il distanziamento sociale. Le difficoltà non sono state poche e l’amministrazione comunale, con le istituzioni scolastiche e grazie anche ai contributi di alcuni privati, ha cercato di sostenere le famiglie e fare in modo che la didattica a distanza fosse un’opportunità per tutti e che nessuno rimanesse indietro. Oggi è un giorno di festa ma per far sì che a settembre si possa ripartire nel miglior modo possibile è necessario trascorrere questa estate nel rispetto delle norme dettate dal Governo e dalle autorità sanitarie. Invito quindi tutti a trascorrere un’estate serena ed in sicurezza, con l’obiettivo di ripartire presto e bene”.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa