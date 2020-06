Festa di fine anno scolastico a Capannoli

L’Amministrazione Comunaleorganizza un momento per far ritrovare bambini e bambine che in questo anno scolastico hanno frequentato l'ultimo anno di ogni ciclo di scuola.Un'occasione per stare insieme, in sicurezza, e salutare la fine di un ciclo per i bambini e le bambine dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, per i bambini/e della quinta della scuola primaria, per ragazzi e ragazze delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado.“Un momento per rimettere bambini e bambine al centro e tornare a guardare insieme al futuro”dice la Sindaca Arianna Cecchini, che prosegue “Non ho mai creduto che fosse un’ottima idea tornare sui banchi per l’ultimo giorno di scuola, ma far ritrovare i ragazzi all’aperto, in tutta sicurezza, per un saluto finale glielo dovevamo: così ci siamo attivati”. Giovedì 11 giugno pomeriggio l’infanzia, venerdì12 giugno la mattinale medie ed il pomeriggio la primaria; entro questa settimana, che sarebbe stata l’ultima settimana di scuola (anche se non per l’infanzia)i ragazzi che chiudono un ciclo per passare ad una nuova scuola ritroveranno i propri docenti, invitati per l’occasione,ed i propri coetanei.Una festa che si terrà allo Stadio di Capannoli, dove bambini o ragazzi saranno seduti in campo, debitamente distanziati,per divertirsi a distanza, grazie alla preziosa partecipazione dell’Associazione Mimesis. Il personale dell’associazione Forcoli che gestisce gli impianti sportivi si è messo a disposizione per il controllo delle entratee delle uscite scaglionate e per far rispettare le regole.

Fonte: Comune di Capannoli - Ufficio Stampa