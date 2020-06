Un furgone sotto una tettoia di un'azienda di Bassa (Cerreto Guidi) è andato a fuoco intorno alle 16.30 di quest'oggi, martedì 9 giugno. I vigili del fuoco di Empoli sono intervenuti per domare l'incendio in quel di via Catalani. Il rogo è sotto controllo e non si segnalano persone coinvolte. La colonna di fumo per alcuni minuti è stata visibile anche dalle frazioni limitrofe.