Giochi ancora chiusi, Rossi (Montaione nel Cuore) chiede la riapertura

“In seguito al permanere, nel nostro comune, del divieto di utilizzo delle aree gioco attrezzate (scivoli, altalene, giochi pubblici) decretato con la Disposizione del Sindaco di Montaione numero 14 del 02-05-2020 - dichiara Leonardo Rossi, capogruppo di Montaione nel Cuore – ho protocollato una mozione per chiedere al Sindaco Pomponi di riaprire questi spazi e dare nuovamente ai bambini montaionesi la possibilità di tornare sulle altalene e sugli scivoli nei nostri parchi.”

“Il divieto ai bambini di poter giocare liberamente giocare nei giardini comunali, pur nel rispetto delle norme sanitarie vigenti al cui rispetto devono provvedere i genitori, se comprensibile nella fase più acuta dell’emergenza sanitaria, è oggi oltremodo ingiustificato e alquanto incomprensibile” - prosegue Rossi.

“Nel momento in cui sono consentite manifestazioni pubbliche, movida e quant’altro, davvero non si comprende come mai a pagare il prezzo più alto debbano essere i più piccoli. Se il problema è quello di dover quotidianamente sanificare i giochi, offro la mia disponibilità e quella del mio gruppo consiliare per provvedere alla pulizia, anche se non si comprende come mai il problema della sanificazione si ponga per lo scivolo e non per le panchine e le ringhiere che giornalmente vengono toccate. Chiediamo al Sindaco – conclude il consigliere - di riaprire questi spazi e far togliere finalmente i sigilli che bloccano l’accesso ai giochi pubblici, come hanno fatto e stanno facendo anche molti altri comuni italiani”.

Fonte: Montaione nel Cuore - Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega