Go Dante Go Go Go vola in Inghilterra

Il film indipendente Go Dante Go Go Go, girato tra Firenze e provincia, in particolare nel comune di Montelupo, è stato selezionato al suo primo festival lo Straight Jacket Guerrilla Film Festival.

Realizzato dal collettivo Magneti Head il lungometraggio sarà presentato in agosto al festival inglese che si propone di dare risalto al cinema underground internazionale. Il regista Alessio Nencioni: "Dopo tre anni di lavoro, tra mille difficoltà, essere selezionati al nostro primo festival è una grande emozione. Speriamo di poter proporre delle proiezioni anche sul nostro territorio, per ritrovare una dimensione sociale del cinema che sta alla base del nostro lavoro".

Lo Straight Jacket Guerrilla Film Festival si svolgerà dal 15 al 21 agosto 2020 in modalità online e offrirà uno spaccato del cinema più alternativo, autoprodotto, punk.