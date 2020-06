Paura sul Gretano: vigili del fuoco salvano due giovani travolti dall'acqua

Due ragazzi se la sono vista brutta a Civitella Paganico. Erano su una spiaggetta del torrente Gretano, un'ondata di piena li ha sorpresi e portati in acqua. Il padre dei due si è lanciato in acqua per soccorrerli, ma la forza della corrente lo ha fatto desistere.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Grosseto, che anche con specializzazione Saf hanno recuperato i due giovani, entrambi incolumi. Il recupero è avvenuto tramite una sponda del torrente, sufficientemente vicina al luogo in cui erano bloccati i ragazzi.

Tanta paura, si è temuto il peggio, ma alla fine i due ce l'hanno fatta a riabbracciare il padre.