Inchiesta Estar, Saccardi: "Situazione era drammatica e domanda dispositivi altissima"

“La situazione era drammatica, ogni giorno alle 18 la Protezione civile comunicava un vero e proprio bollettino di guerra. I ventilatori polmonari scarseggiavano mentre cresceva in maniera esponenziale la domanda. Si assisteva ad una vera e propria corsa all'accaparramento”. È la fotografia resa dall'assessore alla Sanità della Toscana, Stefania Saccardi, delle fasi che hanno preceduto l'acquisto in procedura d'urgenza di 200 ventilatori polmonari. L'assessore informa l'Aula che nel momento di picco dell'emergenza sanitaria il trend dei ricoverati in degenza ordinaria “passa da 317 a oltre mille” per la terapia intensiva “da 170 a oltre 250”. “C'era il fondato timore che i 322 posti letto di terapia intensiva non sarebbero stati sufficienti” continua Saccardi evidenziando che “in questo quadro e in queste condizioni si è operato”.

“L'urgenza e le necessità risultavano non arginabili anche per le disposizioni della Protezione civile che sequestrava tutti gli ordini in arrivo e li redistribuiva secondo i numeri delle diverse Regioni. In questa crisi inaspettata la Toscana ha cercato di far fronte rivolgendosi al mercato internazionale” continua ripercorrendo i diversi passaggi affrontati.

La centrale acquisti toscana Estar a metà marzo, nel pieno dell’emergenza Covid19, avvia una trattativa con Assoservizi – società specializzata nel commercio di prodotti su internet – per l'acquisto di 200 ventilatori polmonari necessari ad aumentare i posti letto di rianimazione e con garanzia di arrivo entro il mese che non sarà rispettata. I passaggi successivi riferiti dall'assessore raccontano di scambi di comunicazioni tra Estar e Assoservizi in merito alla data di arrivo dei ventilatori acquistati e già pagati e che si prevedono in arrivo nel corso del mese di aprile fino alla rinuncia del contratto da parte della centrale acquisti, l'8 aprile, e la conseguente richiesta di rimborso di quanto versato. Negli stessi giorni, peraltro, la Protezione civile comunica l'arrivo di quantitativi sufficienti di dispositivi. Ad una iniziale risposta di Assoservizi a risolvere il contratto a condizione di trovare un altro acquirente, si inserisce l'inchiesta della Procura e il sequestro dei conti.

Saccardi chiarisce che “la vicenda è all'esame della Magistratura che valuterà la correttezza degli atti anche alla luce delle particolari disposizioni vigenti e di quelle specifiche per il periodo emergenziale. Voglio ricordare – conclude - che sono intervenute molte norme modificative a livello nazionale, regionale ed europeo”.

Marchetti (FI) in aula: "La giunta difende l’indifendibile"

«L’emergenza non significa venir meno ai controlli e alle procedure di verifica prima di pagare milioni dei toscani. Sui ventilatori polmonari è accaduto questo, e oggi la giunta tenta di difendere l’indifendibile. Su Estar va data una registrata, e non certo nel senso di moltiplicarne i dirigenti»: così il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti, intervenuto poco fa in aula nel dibattito seguito alla comunicazione della giunta regionale sull’inchiesta che ha coinvolto Estar per l’acquisto di 250 ventilatori polmonari pagati 7 milioni di euro e mai arrivati.

«Non posso ritenermi soddisfatto delle spiegazioni dell’assessore – ha affermato Marchetti rivolto all’assessore alla sanità Stefania Saccardi che ha esposto la comunicazione – perché qui si cerca di difendere l’indifendibile. Intanto perché non è la prima situazione in cui Estar scivola, tra gare che finiscono in contenziosi e un concorso per infermieri che bene ci sia stato, certo, ma magari anche senza tutti i profili di irregolarità che abbiamo segnalato ripetutamente. E poi ci sono i dubbi della Corte dei conti. Insomma, Estar è un ente su cui va messo mano».

«In questo caso – ha proseguito Marchetti – era sufficiente una banale visura camerale come quella che ho fatto io stesso per intuire che forse 7 milioni non erano da dare a una società che non produce, ha un anno di vita e 2500 euro di capitale sociale. Nemmeno in un periodo di emergenza e accaparramento. Perché sono soldi dei cittadini. Normalmente – osserva Marchetti – ognuno di noi presta attenzione a dove ordina, anche online, prodotti molto meno costosi. Qui si è andati dritti. La riga della colpa giuridica la tireranno i magistrati, ma sul piano politico e gestionale un comportamento simile non si giustifica».

«Spero adesso che questi danari si riescano a recuperare, possibilmente anche con i danni, e che la parte economica si risolva nel modo migliore. Credo però che la considerazione politica sul lavoro svolto e sulle modalità di spesa, anche in un clima di accaparramento come quello addotto a discolpa e che è esistito, beh però sono certo che un minimo di verifiche vadano fatte… e non è accettabile che Estar porti avanti acquisizioni per milioni e milioni di euro in perfetta assenza di trasparenza, e che per ottenere un documento si debba affrontare una Via Crucis. Trasparenza e attenzione sono il minimo per chi maneggia soldi pubblici. E questo è mancato».

Truffa ventilatori, Alberti: “Lacunose le verifiche sulla ditta fornitrice”

“Da ciò che l’assessore Saccardi ha illustrato in aula, non sono emerse verifiche adeguate da parte di Estar sulla ditta a cui sono stati pagati oltre 7 milioni di euro per 200 ventilatori polmonari – dice il Portavoce dell’opposizione Jacopo Alberti – molti consiglieri regionali hanno fatto una visura camerale, bastava quella, per farsi un paio di domande in più sulla ditta che prometteva la fornitura. Assoservizi ha preso 7 milioni di euro il 20 marzo promettendo di consegnare il 27 marzo 200 ventilatori, ma perché quando la Regione ha chiesto spiegazioni (dal 4 aprile in poi) in quanto non erano arrivati, la ditta non ha indicato il problema del blocco della Cina a 100 pezzi a ordine a partire dal 1 aprile? L’ordine comunque era stato pagato 10 giorni prima di quel blocco, come minimo, almeno la metà dovevano essere arrivati al 1 aprile”.

“Il pagamento è stato fatto forse con superficialità, ma a questo ci arriverà in fondo la magistratura, così come arriverà alla verità sulla procedura di aggiudicazione bloccata dopo aver trovato una ditta adeguata. La base del commercio però è ‘vedere cammello, pagare moneta’, e qui è stata disattesa completamente. Aspetto di veder tornare indietro quei 7 milioni di euro che, sottolineo, sono dei cittadini toscani, e se la Regione riuscirà ad riaverli – conclude Alberti – sarò il primo a fare pubblicamente i complimenti ai legali. Ma anche di fronte all’emergenza, si deve applicare un criterio stringente prima di fare un bonifico da 7 milioni di euro”.

