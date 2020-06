Ingenito (FdI): "Contributi per sfollati di via Marconi e proprietari di auto danneggiate"

Paolo Ingenito, esponente montelupino di Fratelli d’Italia, consigliere comunale del gruppo Monteluponelcuore-Centrodestra per Montelupo rende pubblica la sua attività consiliare recente:

“Ho appena presentato 4 interpellanze a cui chiedo risposta al prossimo consiglio comunale (di cui ancora non si conosce la data):

1) Nella prima chiedo a che punto siamo per risolvere il disagio della mia frazione, Samminiatello, colpita dal degrado di ben tre terreni;

A- Discarica abusiva nell'ex bunker al parco dell'Orcio

B- La fabbrica abbandonata con tetto in Eternit sulla strada secondaria del paese

C- Il lotto fall. 127/2017 in cui dovevano sorgere degli appartamenti.

Avevo già presentato un interpellanza al riguardo mesi fa in cui chiedevo interventi risolutivi, che adesso mi ritrovo a sollecitare.

2) Ho chiesto all'amministrazione informazioni sul risarcimento danni ai proprietari delle vetture demolite dal muro ceduto in Via Marconi lo scorso 10/12/2019, e un riconoscimento di un conguaglio economico per disagio recato agli sfollati (ora rientrati nelle rispettive abitazioni) delle case soprastanti. Mi risulta, da fonti vicine, che ancora non sono stati rimborsati i danneggiati.

3) Ho fatto richiesta di conoscere i tempi di riconsegna del Plesso Margherita Hack, soggetto a lavori da troppo tempo che deve essere pronto per forza entro settembre, vista l'emergenza sanitaria attuale e un eventuale riaperttura delle scuole (inizialmente la consegna era prevista per Febbraio).

4) Sapendo che ancora ad oggi non ci sono linee guida dell'esecutivo nazionale, ho fatto comunque domanda alla giunta se è adeguatamente attrezzata per la messa in sicurezza di entrambe le scuole in vista di un eventuale riapertura a settembre, visto che probabilmente saremo ancora in emergenza sanitaria.

Fonte: Fratelli d’Italia Empolese-Valdelsa