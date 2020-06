La Calamita onlus, arrivano i centri estivi a Fucecchio

Dopo la pausa imposta dalla pandemia covid-19, la Calamita onlus riparte e lo fa con i centri estivi per bambini. Da lunedì 15 giugno, infatti, prenderà avvio “La Calamita summer camp” per i bimbi dai 6 agli 11 anni. I bambini potranno aderire ai centri estivi organizzati dalla onlus fino al mese di settembre con la possibilità di trascorrere l’intera giornata (8.00-18.00; è possibile arrivare prima delle ore 8.00, accordandosi con gli animatori) oppure soltanto metà giornata (mattina o pomeriggio), previa iscrizione entro il giovedì precedente la settimana in cui si intende partecipare (per info, costi e iscrizioni: 3480556300).

I centri estivi, benchè rivisitati a causa dell’emergenza sanitaria e alle conseguenti norme restrittive, manterranno lo spirito di allegria e divertimento grazie alle varie attività che giorno dopo giorno saranno proposte da parte di animatori qualificati che hanno frequentato un corso di formazione annuale organizzato dall’associazione stessa.

In questi mesi di chiusura, infatti, i responsabili de La Calamita onlus si sono impegnati a portare avanti tutte le iniziative in atto, continuando a riunirsi virtualmente per discutere molti progetti, occupandosi della formazione dei giovani animatori, mantenendo sempre i contatti con i soci e i donatori tramite “le storie di Lisa”, “le ricette di Ilaria” e gli aperitivi a distanza ogni quindici giorni. Dall’associazione, inoltre, ricordano che in questo periodo è possibile sostenere la Calamita onlus con una donazione gratuita del proprio 5 per mille in dichiarazione dei redditi (C.F.91039690481).

Fonte: La Calamita Onlus