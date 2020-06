Nasce PiuVenduti.It: Un Nuovo Marketplace dedicato al Vivere Italiano

L’eCommerce rappresenta sicuramente uno dei boom esplosi negli ultimi mesi. L’instabilità economica del periodo storico del Paese in cui viviamo, ha spinto in moltissimi ad una propensione maggiore all’acquisto online di qualsiasi cosa, persino prodotti di prima necessità. Ecco che allora si allargano le frontiere degli acquisti su internet, si moltiplicano e raggiungono un’importanza di rilievo, gli utenti sono sempre più attenti a ciò che acquistano, controllano feedback, descrizioni di prodotti più dettagliati con tanto di foto allegate che certificano la veridicità dell’articolo.

Il consumatore finale oggi è più attento a leggere ciò che acquista. Da questo concetto nasce il progetto “PiuVenduti.It”, un marketplace capace di assistere e sostenere le piccole e medie imprese che non sono entrate a far parte di un sistema di marketing digitale.

PiuVenduti.It è una piattaforma in grado di aiutare a promuovere e valorizzare le attività, creando su misura uno ShowRoom virtuale dove poter confrontare prezzi, leggere le caratteristiche dei prodotti e dedicare più tempo alle recensioni degli articoli a disposizione. Con questa strategia di marketing le piccole e medie aziende riescono a mantenere una visione completa della propria attività allargando anche il proprio portfolio clienti.

Un trend questo che ha cambiato il concetto di commercio, ossia un sistema multimediale come quello dei piuvenduti è stato studiato per attirare l’attenzione anche degli utenti, per orientarli all’acquisto, attraverso la redazione di informazioni dei prodotti più di tendenza e più ricercati sul web, suddivise in categorie di prodotti o servizi che possono variare da moda al home&design, dalla cura e benessere del proprio corpo al Food&Beverage.

L’opportunità che si è creata sta giovando molto ad entrambe le parti, i clienti sono soddisfatti degli acquisti e dei servizi di consegna puntali e a volte gratuiti, e le piccole e medie imprese invece riescono a vendere in qualsiasi momento della giornata, riducendo enormemente le spese fisse di gestione e mantenendo in vita un’attività commerciale con guadagni spesso pratici e meno stressanti. L’offerta proposta dal progetto PiuVenduti.It, è un’ottima soluzione che sostiene tutte quelle piccole realtà italiane a farsi conoscere e consolidarsi nel mercato digitale, il nuovo businnes che si sta allargando a macchia d’olio.