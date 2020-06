Niente festa per l'ultimo giorno di scuola, la lettera del Comune di Fucecchio ai ragazzi

Gentilissime bambine e bambini, ragazze e ragazzi,

domani sarà l'ultimo giorno di scuola, anzi l'ultimo giorno di un lunghissimo periodo di sospensione della didattica in presenza, ovvero l'unico modo di educare. La prima cosa che vi vogliamo dire è COMPLIMENTI! Siete stati bravissimi rispettando tutte le nuove regole che l'emergenza sanitaria ci imponeva e rispondendo con grande responsabilità alle nuove proposte che i vostri insegnanti vi facevano!

Ecco il secondo grazie va proprio alla scuola, a tutta la scuola rappresentata dai dirigenti scolastici e dai dirigenti amministrativi che vogliamo ringraziare citandoli: Maria Elena Colombai e Rosalba Conforti, per la Direzione Didattica, Marinella Pascale e Primo Esposito, per l'Istituto Comprensivo Montanelli Petrarca, Anna Rita Leone e Marco Chirieleison, per l'Istituto Superiore Checchi.

Loro rappresentano tante persone, maestre e maestri, professori e professoresse, personale ATA, che in questi mesi hanno cercato di fare il possibile per rispondere, nel più breve tempo possibile, ad un cambiamento che all'inizio ci ha spaventato ma che subito dopo ci ha fatto reagire con grande entusiasmo.

Un grazie speciale alle vostre famiglie che hanno permesso che la vostra formazione continuasse standovi vicini e supportandovi in un momento così delicato.

L'amministrazione comunale in questi mesi ha lavorato per supportare le nostre scuole in tutti i modi possibili, sempre in collaborazione con i dirigenti scolastici. Questa collaborazione si è svolta con il massimo rispetto dei ruoli. Le scelte sulla didattica spettano ai consigli d'istituto che sono guidati dai dirigenti e il Comune ha sempre accolto di buon grado le scelte fatte, anche quelle sulla conclusione dell'anno scolastico.

L'amministrazione comunale non avrebbe avuto alcun problema a concedere gli spazi esterni delle scuole per la giornata conclusiva, sempre nel rispetto delle normative vigenti, ma abbiamo ritenuto corretto attenersi alle decisioni dei dirigenti scolastici che in questi mesi hanno dato prova di grandissimo impegno e di attaccamento alla loro missione.

In conclusione, il nostro saluto speciale va a voi, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, con la promessa rinnovata che la vera festa per tutti noi sia a settembre quando potremo rientrare nelle nostre scuole. Ci auguriamo che la vacanza che sta per iniziare ci dia quella serenità di cui tutti noi abbiamo bisogno e voi in modo speciale, ricordando ad alcuni genitori che ci hanno scritto che l'organizzazione della festa di fine anno non dipende dall'amministrazione comunale ma dalla dirigenza scolastica, in quanto attività didattica.

L'Amministrazione Comunale di Fucecchio