Ponte di Albiano sul Magra, via rampe provvisorie

"Il Sottosegretario alle Infrastrutture on.Traversi ha dato incarico agli uffici del ministero di predisporre gli atti necessari per dare avvio alla costruzione delle rampe provvisorie per il collegamento di Albiano Magra con l’autostrada A15 Parma-La Spezia, a due mesi dal crollo del viadotto sul fiume Magra. Esprimo soddisfazione per il lavoro svolto dal Governo nazionale in accordo con Anas e Salt, che conferma la grande attenzione nei confronti del territorio della Lunigiana, di Albiano e di Aulla. Sono molto soddisfatto che in questi due mesi il territorio abbia avuto modo di esprimere le proprie esigenze al Governo, sostenendo la necessità di un ponte nuovo e non provvisorio. Richieste confermate in pieno dal ministero che adesso intanto realizzerà due rampe provvisorie per garantire la continuità del territorio anche in vista della riapertura delle scuole a settembre".

Giacomo Giannarelli, Presidente Gruppo regionale MoVimento 5 Stelle

Fonte: Ufficio Stampa