Prato e Pistoia, sdoganate oltre 5 milioni di mascherine chirurgiche e materiale sanitario

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Prato e Pistoia, nei giorni scorsi, hanno effettuato diverse operazioni di sdoganamento con procedura veloce, di materiale sanitario proveniente dalla Cina. In particolare: - 5.192.000 mascherine chirurgiche DM destinate a Estar e ad esercenti servizi di pubblica utilità; - 2.000 visiere protettive destinate ad esercenti servizi di pubblica utilità; - 50.000 tute destinate a Estar e all’Azienda Tutela Salute Sardegna; - 438.270 dispositivi per apparecchi di ozonoterapia destinati alle Asl dislocate sul territorio nazionale; - 50.230 camici monouso destinati alla regione Lombardia; - 3.800.000 guanti in nitrile destinati ad esercenti servizi di pubblica utilità e a case di cura dislocate sul territorio nazionale. Continua l’impegno dell’Agenzia per far fronte all’emergenza sanitaria internazionale da COVID-19.

Fonte: Ufficio Stampa