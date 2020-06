Rigenerazione urbana, finanziati il Nuovo Cinema di Castelfranco e il Bagno degli Americani a Tirrenia

“Nel nostro territorio due progetti rientrano tra i vincitori del bando della Regione Toscana finalizzato a sostenere programmi culturali, di natura anche multidisciplinare, in spazi pubblici o privati. Si tratta del nuovo Cinema Castelfranco del Comune di Castelfranco di Sotto e il Bagno degli Americani: recupero civile di uno spazio militare, a Tirrenia, del Cineclub A.P.S. Pisa - entrambi riceveranno un finanziamento di diecimila euro. L’obiettivo del bando era proprio quello di favorire processi di rigenerazione urbana, soprattutto in aree periferiche o degradate. Un intervento importante per i territori e per le nostre aree urbane che a fronte dei cambiamenti sociali, economici e culturali hanno necessità di modificarsi e di mettere in campo progetti di riqualificazione, soprattutto in ambito culturale. Complimenti, dunque, a tutti coloro che nel nostro territorio hanno lavorato alla realizzazione dei due progetti vincitori e anche a coloro che hanno partecipato. L’auspicio è che per esperienze come questa possano essere presto stanziate ulteriori risorse, offrendo così un’occasione di sviluppo importante per le nostre comunità”.

E’ quanto dichiara Alessandra Nardini, consigliera regionale Pd in merito alla graduatoria del bando regionale sulla rigenerazione urbana a base culturale.

