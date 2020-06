Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno, per lavori di riparazione du guasto aereo di cavi per la distribuzione di energia elettrica, è prevista la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Lastra a Signa e Ginestra in entrambe le direzioni dalle ore 22.00 del 11/06/2020 alle ore 02.00 del 12/06/2020.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze