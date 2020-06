Riparte l'atletica leggera Montesport

L’atletica leggera Montesport riparte. Con tutte le precauzioni del caso, ma con una gran voglia di tornare alla normalità e di tornare competitiva e attiva con le categorie del settore agonistico. Cadetti, ragazzi e juniores sono gia’ in pista da circa una settimana allo stadio di molino del Ponte per la preparazione atletica, con qualche novità. Ad affiancare il tecnico Gadenz, ci sarà la giovanissima Virginia Hausl, cresciuta nelle file dell’atletica Montesport.

“Per il settore promozionale dei più piccoli tutto rimandato a settembre”dice il dirigente Atletica del Montesport “ Emiliano Ciambotti “mentre riprendono i grandi dell’agonismo, con la speranza che a settembre la Federazione possa organizzare qualche competizione. La voglia di ripartire e’ tanta e ci stiamo provando. Buona parte delle società sportive escono piuttosto malandate da questo lockdown. C’è proprio bisogno di riprendere da tutti i punti di vista.”

Sospese anche le due giornate del 20-21 giugno in cui la Montesport del presidente Raul Ciambotti aveva avuto l’onore dell’organizzazione sulla propria pista della finale nazionale B del campionato Assoluto su Pista. “ Dispiace tantissimo “ commenta Emiliano Ciambotti “ dispiace per la società e per tutto il paese perché sarebbe stato un evento sportivo che avrebbe coinvolto tutti. Chiaramente speriamo che le sedi scelte vengano riconfermate d’ufficio per il 2021 e che con il nuovo anno si possa ripartire con gare e competizioni e si possa tornare alla normalità. La nostra squadra di atletica è nata circa tre anni fa con la riqualificazione dell’impianto sportivo da parte del Comune. Ad oggi conta conta una ventina di atleti nel settore agonistico e 25 più piccoli in quello promozionale. Speriamo che a settembre rimangano questi numeri per poter pensare a crescere. Un ringraziamento particolare in questo periodo “conclude Ciambotti “ va la presidente dell’AS Montespertoli , Luca Marchetti, e a tutto il Consiglio dell’AS per averci messo a disposizione il campo per poterci allenare”

Fonte: Comune di Montespertoli