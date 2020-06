Sanificazione delle aree gioco per bambini a Empoli

A Empoli iniziano domani, mercoledì 10 giugno, le operazioni di sanificazione delle aree gioco per bambini presenti nei parchi e nei giardini pubblici della città e delle frazioni.

In totale si tratta di 52 aree che vedono la presenze di attrezzature ludiche per i più piccoli e che saranno sottoposte a sanificazione per cercare di contrastare la diffusione del coronavirus.

La diffusione del virus avviene, tra l'altro tramite l'uso di oggetti e attrezzature che precedentemente sono venuti a contatto con persone infette. Per questo motivo l’amministrazione comunale ha ritenuto essere un utile strumento di prevenzione la pulizia (tramite sanificazione e disinfezione) dei giochi dei bambini presenti nei parchi cittadini.

Gli interventi sono stati affidati alla cooperativa Geos i cui addetti, già a partire da domani, inizieranno le operazioni: rimozione iniziale dello sporco con pompa irroratrice, nebulizzazione di tutte le superfici con prodotto detergente e sanificante certificato e passaggio di un panno monouso (senza risciaquo).

Questa operazione sarà effettuata una volta al su tutte e 52 le aree ludiche del territorio comunale di Empoli.

In questo periodo si ricorda che alcune aree a verde pubblico della città saranno utilizzate anche dalle attività dei centri estivi che partono dalla prossima settimana.

Il Covid 19 sta ancora circolando nel nostro Paese e, sebbene in alcune regioni sia maggiormente presente che in altre, i comportamenti preventivi da adottare per evitare il contagio sono sempre quelli che abbiamo imparato a mettere in pratica durante il lockdown: il lavaggio frequente delle mani, l’utilizzo delle mascherine e il distanziamento fisico di almeno un metro. Non c’è quindi da rilassarsi troppo: se da un lato si può iniziare a pensare a un lento ritorno alla normalità, dall’altro è necessario mantenere ancora tutte le regole per evitare il diffondersi dell’infezione.

