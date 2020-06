Scipioni e La Grassa (Lega): "Vicini ai venditori ambulanti"

"Vogliamo esprimere la nostra vicinanza ai venditori ambulanti che oggi, coraggiosamente organizzati dall'Associazione Nazionale Ambulanti hanno manifestato per i loro diritti e per far intendere ai sordi palazzi della politica Toscani, i bisogni di un'economia sempre più in grave difficoltà". Dichiarano congiuntamente i consiglieri metropolitani leghisti del gruppo Centrodestra per il cambiamento Alessandro Scipioni e Filippo La Grassa." I nostri ambulanti hanno sempre dato un contributo estremamente importante, alla storia ed all'economia del nostro territorio e non possono essere dimenticati in un anno in cui la crisi del turismo soprattutto, a Firenze e provincia, avrà conseguenze nefaste. Ci batteremo in prima linea affinché anche la città metropolitana faccia tutto il possibile per le proprie competenze istituzionali, lavori con i comuni e con gli enti sovraordinati per tutelare il benessere di queste persone".