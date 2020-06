Fucecchio, prosegue la corsa alla solidarietà

È stata una vera e propria corsa alla solidarietà quella che a Fucecchio ha accompagnato la fase del lockdown causato dal Covid-19. Cittadini, associazioni, esercizi commerciali e aziende hanno raccolto l'invito dell'amministrazione comunale per soccorrere le persone più fragili e le famiglie in difficoltà.

“Voglio ringraziare tutti i cittadini – esordisce l'assessore alle politiche sociali Emiliano Lazzeretti – perchè davvero in tanti hanno partecipato a questa corsa alla solidarietà. Ringrazio inoltre tutti gli esercizi commerciali che si sono resi disponibili e che ci hanno permesso di riempire tanti carrelli solidali, così da offrire un aiuto concreto e fondamentale a molte famiglie duramente colpite dalla crisi”.

Grazie alle iniziative della Spesa Solidale sono state assistite 170 famiglie durante il lockdown. Un ringraziamento particolare va anche a tutti quei privati che hanno dato un contributo volontario a sostegno delle persone in difficoltà. "E' importante adesso - prosegue Lazzeretti - non perdere di vista le nuove situazioni di disagio. Per questo alcune proseguiranno il percorso con Caritas e altre usufruiranno del servizio promosso da Unicoop. Dopo quasi tre mesi di emergenza sanitaria viene sospeso il servizio di spesa solidale ma si rinnova l'impegno a sostegno delle situazioni di difficoltà. Rimane prioritario per l'amministrazione comunale mantenere una costante relazione tra tutte le parti sociali a sostegno di progetti duraturi per sostenere i cittadini anche attraverso l'importante supporto delle associazioni del terzo settore che è stato fondamentale durante l'emergenza. Pensare e organizzare strumenti per l'immediato è stato decisivo ma la nuova sfida è non perdere di vista chi è in difficoltà e questo lo dobbiamo e lo possiamo fare tutti insieme".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa