Stalker evade dai domiciliari, inseguimento in scooter con la polizia e poi il carcere

Aveva avuto in precedenza tre relazioni e tutte erano finite perché le sue partner lo avevano denunciato per maltrattamenti, lesioni e atti persecutori.

La sua particolare abitudine ad assumere alcool e sostanze stupefacenti, lo rendeva spesso violento e incline a pericolosi atti persecutori. Da qualche mese era stato trasferito agli arresti domiciliari.

Un 33enne di Massa non ce l'aveva fatta ed era evaso dai domiciliari per cercare la sua ultima partner a Pietrasanta. Una volta accorta di essere pedinata dal suo ex, la donna chiama il 113 e intervengono gli agenti del commissariato di Forte dei Marmi.

Il trentenne si mette a fuggire con lo scooter, ne nasce un inseguimento per le vie della città versiliese, finché non viene fermato e riaccompagnato ai domiciliari. La polizia ha chiesto all'autorità giudiziaria il trasferimento in carcere. Ieri è stata accolta e adesso l'uomo è nel carcere di Lucca.