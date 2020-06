Studenti aggrediti all'università, condanne ridotte in appello

I tre imputati di tentato omicidio, rapina e lesioni personali nel processo di appello per l'aggressione a tre studenti avvenuta il 17 marzo 2019 a Firenze durante una festa universitaria al Polo di Scienze Sociali, sono stati tutti condannati.

Le condanne, in appello, sono state ridotte: una pena di 10 anni e otto mesi di reclusione per un 33enne e un 35enne del Marocco, in primo grado condannati a 14 anni, e di 6 anni e otto mesi a un loro connazionale di 23 anni, condannato in primo grado a 8 anni e otto mesi.

I legali delle tre vittime, avvocato Massimiliano Annetta e Roberta Rossi, faranno causa civile nei confronti dell'Università di Firenze e nei confronti dell'organizzazione studentesca che aveva organizzato la serata, accusandole di non aver garantito le misure di sicurezza previste.