Variante di Grassina, pronto il nuovo bando

Francesco Casini, consigliere delegato della Città Metropolitana di Firenze alla Viabilità e Sindaco di Bagno a Ripoli, Alessio Calamandrei, Sindaco di Impruneta, e Paolo Sottani, Sindaco di Greve in Chianti, annunciano che è pronto il nuovo bando per l'appalto dei lavori della Variante di Grassina. La Metrocittà ha dato via libera al progetto e approvato la "determina a contrarre", contenente i dettagli del bando.

"Apriamo un percorso nuovo - sottolineano Casini, Calamandrei e Sottani - Comprendiamo quanto sia grande l'attesa dei cittadini che hanno visto interrotto il primo iter. Ma non ci siamo persi d'animo e grazie alla fattiva collaborazione della Regione Toscana e degli uffici metropolitani siamo in grado di fare pubblicare il bando, in programma per la prossima settimana. 45 i giorni a disposizione delle imprese per per presentare la propria offerta. Una volta valutate le offerte, sono cantierizzati 780 giorni per portare a termine il primo lotto".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze