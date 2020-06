Via Maremmana, chiusura al traffico veicolare il prossimo 17 giugno all’altezza del sottopasso della FiPiLi

Per permettere l’esecuzione di lavori di ripristino del manto stradale sulla s.p. 72 Vecchia Pisana (denominata via Maremmana) effettuati per conto della Città Metropolitana, la strada sarà chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia all’altezza dell’attuale semaforo presente in prossimità della frazione di Ginestra Fiorentina (prima del sottopasso del viadotto della Fi-Pi-Li) nella giornata di mercoledì 17 giugno dalle 9 alle 16.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa