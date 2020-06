Campus e formazione per Acsi Atletica Montelupo

CAMPUS & FORMAZIONE ACSI ATLETICA SPORT TOSCANA

Il lungo periodo di lockdown non ha fermato i nostri tecnici impegnati a studiare nuove metodologie di allenamento messe subito in scena dal 3 Giugno, momento in cui siamo ripartiti con le attività sportive come Acsi Atletica di Montelupo Fiorentino.

Abbiamo attivato 3 campus sportivi estivi aperti a tutti, rispondendo alle esigenze di chiunque voglia avvicinarsi alla nostra realtà. Per ragazzi con disabilita intellettiva e relazionale è stato attivato un campus di 2 volte a settimana nel pomeriggio.

All’interno del campo sportivo di Montelupo Fiorentino hanno iniziato ad eseguire un percorso di 2 ore e 30 di attività, dove alternano programmi motori, a programmi interattivi per l’attenzione e per le attività oculo manuali, infine gli innovativi semafori intelligenti “Witty Sem”, che permettono loro di cogliere la loro attenzione in modalità dinamica e statica, lavorando anche sul tempo di reazione.

Per i bambini e ragazzi sono state previste due progetti

ATLETICAMENTE in fascia oraria ridotta solo mattina 7:45/8:30 -12:30/13:30 in co-progettazione con il comune

SUPERALOSTACOLO tutto il giorno 7:30/8:30- 16:30/17:00

Lavorare insieme questo sarà il nuovo progetto, un programma triade per il riequilibrio dello stato psichico che stimoli l’autocontrollo e per il potenziamento motorio attraverso strumenti tecnologici.

WITTY SEM & ABILITY LAB & ATLETICA LEGGERA & DIDATTICA I progetti alterneranno attività motorie ad attività educative quali musica in movimento, motricità con le letture di Fabbri editori, imparando giocando, didattica in gioco inglese, geografia matematica diventano gioco atletica e tanto altro…

Il progetto di tecnologia sportiva Witty Sem e Ability lab sotto forma di gioco -sport, è presente nei nostri campus sportivi estivi attivi dal 15 Giugno al 15 Settembre

Per informazioni potete scriverci una mail ad info@acsiatleticasporttoscana.it oppure sulla pagina facebook Acsi Atletica Sport Toscana oppure chiamando il 342-3017640.

Acsi Atletica Sport Toscana riprende i suoi appuntamenti tecnici formativi a partire dal 20 Giugno con Vincenzo de Luca che sarà di nuovo a Montelupo per la formazione dei tecnici e verifica dello stato fisico degli atleti e ripresa di allenamenti, in funzione delle gare che verranno messe in calendario dalla FIDAL prossimamente.

Fonte: Acsi Atletica Sport Toscana