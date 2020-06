Annegato nel lago del maneggio, raccolta fondi per riportare in Africa la salma di Kone

Si chiamava Losseni Kone e i suoi 23 anni sono finiti in quel lago di Migliarino, nel comune di Vecchiano, inghiottito dalle acque mentre tentava il salvataggio di un cavallo. Le comunità di Vecchiano e di Pontedera (dove aveva vissuto il giovane originario della Costa d'Avorio) si sono strette nel cordoglio per la giovane vita spezzata ingiustamente. A far luce sulla scomparsa ci penseranno i carabinieri e i carabinieri forestali, presenti ieri in via Pratavecchia assieme all'Asl Nord Ovest. I due sindaci, Massimiliano Angori per Vecchiano e Matteo Franconi per Pontedera, hanno voluto commentare il fatto esprimendo il loro dolore.

Nella giornata di oggi si sono mossi anche gli sportivi del Gs Bellaria Cappuccini, che annoverava Kone tra il suo staff e nella sua cucina. Lo hanno fatto con un'iniziativa importante, per riportare la salma del 23enne nel paese natio: "Il G.S. Bellaria Cappuccini si impegna a raccogliere le offerte dei tesserati per aiutare amici e parenti a raggiungere la cifra necessaria a far tornare la salma a casa, chiunque voglia partecipare si rivolga alla segreteria".