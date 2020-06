Controlli della Polizia Municipale ai locali dell’area Unesco, scattano le sanzioni

Si rafforzamento i controlli nell’area Unesco come concordato ieri nel corso del Cosp. Ieri sera la Polizia Municipale ha effettuato una serie di verifiche riguardanti in particolar modo gli esercizi pubblici. Tre le attività sanzionate: un minimarket per la vendita di alcolici dopo le 21 (1.000 euro), un locale per occupazione abusiva di suolo pubblico (169 euro) e un altro per mancanza di valutazione di impatto acustico (1.000 euro). I controlli continueranno anche stasera e domani sera.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa