Verde pubblico e sport, pubblicata manifestazione di interesse per attività motoria all’aria aperta

Creare momenti di attività sportiva o ludico-motoria per tutti negli spazi a verde pubblici. E’ questo l’obiettivo del Comune di Pistoia che stamani, 12 giugno, ha pubblicato una manifestazione di interesse per individuare associazioni, società e soggetti che possano organizzare “Attività motoria individuale all’aria aperta nell’ambito dell’outdoor education”. Con l’avviso pubblico sarà possibile raccogliere le adesioni ditutti coloro che sono interessati a creare occasioni di esercizio guidato di attività in spazi aperti, nel rispetto delle attuali normative di igiene, sicurezza e distanziamento sociale. Il progetto è rivolto a bambini di età superiore a 3 anni, adolescenti e adulti.

«Si tratta di un progetto ideato e promosso dall’Amministrazione – sottolinea l’assessore al verde pubblico Alessio Bartolomei – che sarà realizzato all’interno delle aree a verde di proprietà o uso del Comune. Cerchiamo, così, di venire incontro alle numerose associazioni, società e soggetti presenti in città che in questo momento hanno più difficoltà a realizzare le loro attività in spazi chiusi a causa dell’epidemia causata dal Covid-19».

Per aderire all’iniziativa gli interessati devono presentare la loro candidatura utilizzando il modulo prestampato (si trova sul sito istituzionale www.comune.pistoia.it) da inviare all’indirizzo Pec comune.pistoia@postacert.toscana.it . Le domande potranno essere inoltrate durante tutta l’estate con scadenza nel mese di ottobre.

«Ogni angolo verde per stare insieme in sicurezza e praticare sport – commenta l’assessore allo sport Gabriele Magni -. Il periodo Covid-19 ha imposto un ripensamento generale degli spazi e quindi abbiamo voluto dare la possibilità ai cittadini di stare all'aria aperta per riempire parchi e giardini con l’attività motoria. Sarà bello vedere un nuovo modo di vivere la città che si potrebbe rivelare un'ottima formula di sana aggregazione anche ad emergenza coronavirus finita».

Una volta presentate le candidature, l'Amministrazione provvederà a effettuare una calendarizzazione dell'utilizzo degli spazi nei giorni e orari a disposizione. L’attività, una volta assegnata, potrà proseguire fino al 30 ottobre, con possibilità di una eventuale prosecuzione concordata con l’Amministrazione.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti scrivere al responsabile del verde pubblico del Comune Nicola Stefanelli, mail n.stefanelli@comune.pistoia.it.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa