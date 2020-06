Gira con arco e frecce per le strade di Quarrata seminando panico: denunciato 23enne

Girava con arco e frecce per le strade di Quarrata, facendo allarmare i presenti e i clienti di un bar. Per questo, dopo un inseguimento, un giovane 23enne di Quarrata è stato denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata e porto di oggetti atti ad offendere.

È successo ieri sera quando, verso le 22, alcuni clienti di un bar di Quarrata hanno telefonato alla Centrale Operativa del Comando Provinciale dei carabinieri riferendo che "c'è uno con un arco e frecce che ci minaccia". Una volta sul posto, il 23enne ha notato l'arrivo dei militari e ha tentato di fuggire tra i campi. Quando è stato raggiunto il giovane, visibilmente agitato e a torso nudo, è stato immobilizzato dai carabinieri che gli hanno sottratto il potente arco e 4 frecce, potenzialmente letali se lanciate contro persone o animali.

I cittadini che hanno assistito all'evento si sono infine avvicinati ai carabinieri raccontando che vedendo il giovane, apparentemente fuori controllo, si erano nascosti dietro alcune macchine temendo di essere colpiti dalle frecce. O ancora, altri presenti hanno raccontato che il quarratino aveva poco prima raggiunto un bar mostrando l'arco e puntando le frecce verso i clienti, generando un fuggi-fuggi all'interno del locale e momenti di panico.

L'arco e le frecce sono stati sequestrati e il giovane è stato denunciato alla Procura di Pistoia.