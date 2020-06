Disinnesco di una bomba della Seconda Guerra Mondiale in Casentino: evacuate 2mila persone

Lo scorso 4 maggio, in occasione di alcuni lavori, è stata rinvenuta una bomba risalente alla Seconda Guerra Mondiale nel piazzale della stazione di Rassina, nel Comune di Castel Focognano, in Casentino. È quindi programmata per domani l'operazione di disinnesco da parte dell'Esercito.

Circa 2mila persone dovranno lasciare le loro abitazioni per permettere lo svolgimento delle operazioni. L'Asl Toscana sud est ha spiegato che garantirà i servizi alla popolazione che rimarrà temporaneamente isolata. Il Casentino, per circa un'ora e mezza, verrà diviso in due. In particolare ci saranno due sanitari in sala operativa, uno con funzioni di direttore dei soccorsi e uno al posto di comando avanzato a Corsalone. Saranno presenti un sanitario disaster manager al Centro coordinamento sanitario riunito in prefettura, un'ambulanza medicalizzata all'ospedale di Bibbiena e 5 ambulanze con defibrillatore. La presenza di mezzi e professionisti "garantirà minori disagi e pronto intervento per la popolazione", come ha riferito ancora l'Asl. Per l'occasione è stato inoltre potenziato il pronto soccorso dell'ospedale di Bibbiena.