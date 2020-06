Codice giallo per pioggia e temporali in Toscana

Codice giallo per forti temporali associati a rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, con validità dalle 14 di oggi, sabato, fino alle ore 20 di domani, domenica 13 giugno. Lo ha emesso la Sala operativa della Protezione civile regionale, specificando che è interessata tutta la Toscana, con attenuazione dei fenomeni per la zona meridionale nella giornata di domani.

Dal pomeriggio di oggi e per gran parte della giornata di domani, domenica, precipitazioni diffuse sulle zone centro-settentrionali, sparse su quelle meridionali. Oggi, sabato, possibilità di temporali, localmente forti. Domani, domenica, ancora temporali sparsi, circoscritti per lo più alle zone interne centro-settentrionali. Cessazione dei fenomeni in serata.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo http://www. regione.toscana.it/ allertameteo

Fonte: Regione Toscana