Furto e evasione commessi anni fa: pregiudicato arrestato a Larciano

Un uomo di 37 anni, di origini nigeriane, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Larciano per cumulo di pena e attualmente si trova sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata. Il 37enne, domiciliato a Larciano presso una Comunità, celibe, nullafacente e pregiudicato, è stato soggetto del provvedimento emesso dal tribunale di Firenze per una serie di reati commessi tra i quali un tentato furto in abitazione, avvenuto a Sesto Fiorentino il 26 dicembre 2015, e una evasione commessa a Montecatini il 9 maggio 2011.

L'uomo dovrà scontare una pena complessiva di 2 anni di carcere e 300 euro di multa.