Incendio di rifiuti nel campo nomadi a Pistoia, denunciata una donna

Nella giornata di oggi i carabinieri di Pistoia sono intervenuti presso il campo nomadi di via Nazario Sauro, per la segnalazione di una colonna di fumo denso che si stava alzando. Una volta sul posto, i militari hanno trovato vario materiale plastico, scarti legnosi e altri rifiuti bruciati, in un'area di circa 30 metri quadri.

In collaborazione con la Stazione carabinieri forestale, i militari hanno spento l'incendio che stava inquinando l'ambiente con diossina, altamente tossica, e idrocarburi policilcici aromatici che, se si fossero espansi nel terreno si sarebbero degradati molto lentamente.

Durante l'intervento i carabinieri hanno accertato che l'autrice dell'incendio era una donna di 39 anni, nata a Udine e di etnia Rom. La donna si sarebbe giustificata dicendo che voleva fare pulizia dell'area. La 39enne è stata denunciata ai sensi dell’art. 256 Bis del Decreto Legislativo 152/2006 che prevede fino a cinque anni di carcere, oltre che caldamente invitata a ripulire realmente l'area, smistando in maniera appropriata i rifiuti.