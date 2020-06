Un albero è caduto, poco prima delle 20, in un cortile interno in via Masaccio 133 a Firenze. La pianta si è abbattuta sulla facciata del fabbricato, provocando danni ad alcune terrazze. L'edificio ha anche riportato dei danni al tetto a causa del forte vento e alcuni detriti sono finiti sulla strada e su alcune auto parcheggiate.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco del Comando di Firenze.