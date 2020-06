Perde di vista suo figlio, lieto fine a Siena

Ha perso di vista il suo bambino, ma poco dopo l'ha potuto riabbracciare sano e salvo. È successo ieri a Siena.

Intorno alle 16.30 è arrivata una telefonata alla Polizia di Siena di una donna disperata, straniera e mamma di un bimbo di 4 anni, che ha riferito agli agenti di aver perso di vista il figlio mentre si trovava nella vicina piazza Jacopo della Quercia.

La polizia, tramite un servizio di controllo basato sulle descrizioni del bambino, dopo soli 5 minuti ha notato in Piazza Matteotti un bambino corrispondente alle informazioni ricevute dalla mamma. Vicino a lui nella piazza, sempre in centro storico a Siena, c'erano anche due uomini che sono stati subito identificati. Più tardi gli accertamenti hanno rivelato che il bambino aveva attirato la loro attenzione, perché si era messo a correre da solo in piazza.

Il piccolo è stato infine riaffidato alla mamma, in buone condizioni di salute.