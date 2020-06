Pescia riparte e riaccende le fontane del parco fluviale

Sono state riaccese questa mattina (sabato 13 giugno 2020) le fontane del parco fluviale di Pescia, che saranno visibili ogni giorno dalle 9 alla mezzanotte in tutto il loro splendore e bellezza.

Questo impianto, unico e molto suggestivo, ha la caratteristica di essere illuminato a led nelle ore serali, dando alla zona del centro della città una suggestione particolare, valorizzata anche dalla nuova illuminazione di viale Garibaldi che rende più sicura e più bella la passeggiata lungofiume per i cittadini e i visitatori.

“Dopo un periodo davvero complicato, dal quale peraltro non siamo ancora completamente fuori, c’è bisogno anche di segnali positivi, di ottimismo. Naturalmente questo non significa dimenticarsi delle tante problematiche che affliggono aziende e famiglie, ma abbiamo bisogno tutti di una spinta anche psicologica per ripartire e tornare a una situazione di normalità- ha detto il sindaco di Pescia Oreste Giurlani, inaugurando di fatto questa riapertura-. Le luci della sera rappresentano una specie di cromoterapia per tutti quelli che scelgono il parco fluviale, nella zona fra il ponte del Duomo a ponte Europa, o il lungofiume per fare una passeggiata serale. Ringrazio l’ufficio tecnica e la ditta che hanno provveduto a ripristinare la funzionalità delle fontane”.

Fonte: Comune di Pescia - Ufficio stampa