Versato liquido inquinante in una fogna a Poggibonsi, danni a un negozio del centro storico

Ieri a Poggibonsi è stato versato del liquido inquinante in una fogna che in seguito è andato a finire in una cantina confinante con un negozio, provocando danni. Da quanto si apprende, l'autore del gesto è al momento sconosciuto.

Il fatto è accaduto nel centro storico di Poggibonsi in via della Repubblica, la più popolata dai negozi, precisamente tra le vie Gallori e Frilli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Poggibonsi e la polizia municipale. Nel luogo contaminato dai liquidi erano presenti esalazioni simili a quelle rilasciate da un diluente. Sul posto è intervenuta anche la squadra dal Comando di Siena che, con le opportune verifiche, ha rilevato la presenza di idrocarburi.

Il liquido sarebbe scivolato dalla fogna fino a 10 metri di profondità e, tramite una griglia, sarebbero entrati gli odori anche nella parete confinante della cantina, dove si trova il magazzino di un negozio di vestiti. Il negozio per questo ha riportato danni, fino a ricevere le esalazioni al piano superiore. Sempre dalle informazioni ricevute, le cantine sarebbero una caratteristica del centro storico di Poggibonsi: quasi ogni stabile presente ha, nei sotterranei, una cantina. Per questo il liquido è venuto a contatto con il negozio confinante.

I vigili del fuoco hanno provveduto al lavaggio della cantina con l'acqua e nella giornata di oggi, tramite un altro sopralluogo, la situazione sembrava essere tornata alla normalità. Oltre a tre squadre del distaccamento di Poggibonsi, i vigili del fuoco di Siena e la polizia municipale anche Arpat andrà sul posto per ulteriori verifiche.