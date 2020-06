Abbattimento tigli, taglio sospeso dall'amministrazione. Le parole del sindaco Barnini

Il sindaco di Empoli Brenda Barnini ha annunciato delle importanti novità sul caso dei tigli di viale IV Novembre che dovranno essere abbattuti. La prima e più importante è la sospensione del taglio per mancata comunicazione formale alla Soprintendenza. Ma leggiamo l'intero intervento, che si rivolge ai manifestanti del Comitato e a chi ha espresso opinioni contrarie all'operato della giunta.

Ecco quanto riportato per intero nel post su Facebook del primo cittadino.

Ci sono due concetti che vorrei esplicitare il meglio possibile.

Il primo è che l'amministrazione comunale non ha nessun interesse a tagliare degli alberi. Chi pensa e dice il contrario inventando storie che possono stare benissimo insieme alle scie chimiche non merita lo dico sinceramente nessuna risposta semplicemente perché anche in democrazia gli argomenti della discussione necessitano di essere minimamente validi per essere presi in considerazione.

Il secondo concetto è che di fronte alla rilevazione di un pericolo certificato per l'incolumità pubblica l'amministrazione comunale ha il dovere di intervenire. In questo caso al Sindaco è dato anche il potere di ordinanza per superare ogni tempistica e andare dritto al taglio. Potere che non ho inteso esercitare fin qui per rispettare tutte le procedure e perché l'intenzione di questa Giunta non è tagliare alberi ma migliorare la gestione del nostro patrimonio verde. Ma vorrei fosse chiaro a chi gioca con il 5G e altre paccate di discorsi inutili che la responsabilità di un amministratore pubblico è una cosa parecchio seria.

Chiariti questi due concetti l'attenzione che tanti cittadini equilibrati e preoccupati hanno rivolto verso questo argomento merita assoluto rispetto. Da parte nostra c'è solo la volontà di fare il meglio possibile il nostro dovere di amministratori anche ascoltando cittadini e consiglieri comunali.

Per questo a seguito della commissione consiliare che si è tenuta venerdì scorso abbiamo verificato che i tecnici del Comune non avevano perfezionato la comunicazione alla soprintendenza in modo formale.

Pertanto il taglio previsto per domani dei 22 tigli su 115 di Viale IV Novembre rimarrà in sospeso in attesa del parere della soprintendenza.

Ribadisco ancora una volta per chiarezza che l'intervento prevede il taglio delle 22 piante risultate malate dopo la perizia tecnica e la loro sostituzione con altrettanti alberi in adeguata età di maturazione.

La ditta incaricata dei vari interventi di manutenzione sul patrimonio arboreo inizierà comunque in questa settimana altri lavori che riguardano Piazza Ristori dove c'è bisogno di togliere le ceppe dei pini tagliati qualche anno fa e procedere a nuove piantumazioni.

Ciò che come cittadini attenti ed esigenti dobbiamo tutti volere e vigilare affinché avvenga è che ci sia un cambio di rotta nella cura, nella manutenzione e negli investimenti di nuovo patrimonio arboreo.

La relazione che abbiamo pubblicato dice chiaramente che uno dei motivi che hanno peggiorato la salute di quegli alberi è stata la cattiva manutenzione. Lo dicevo all'inizio, non c'è un interesse a tagliare gli alberi e c'è invece la massima trasparenza nel riconoscere gli errori del passato un passato recente e lontano.

Massimo impegno quindi per migliorare da questo punto di vista ma nessun cedimento alla superficialità di chi gioca con le responsabilità degli altri.