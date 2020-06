Alberi e lampione caduti a Firenze per il maltempo

Due alberi e un palo della luce sono caduti a Firenze a causa del maltempo in Toscana. Delle auto in sosta sono rimaste colpite, ma non si contano feriti. Lo rende noto la polizia municipale di Firenze. In particolare un albero è caduto in via Casella mentre la seconda pianta e il palo della luce sono venuti giù in via Zacconi. Ieri, sempre per il maltempo, un albero era caduto nel cortile di un immobile in via Masaccio provocando danni all'edificio: intervenuti i vigili del fuoco. Rimanendo in Toscana, una frana ha coperto una strada di Volterra.