Alcol venduto dopo le 21, 4 minimarket multati

Continuano i controlli della Polizia Municipale di Firenzesu locali e attività in orario serale. Nel mirino in particolare il rispetto delle regole in materia di vendita di alcolici vietata dopo le 21 come disposto dal Regolamento Unesco. Giovedì e venerdì sono scattate due sanzioni per altrettanti minimarket per vendita (1.000 euro). Anche ieri sera sono stati sanzionati due minimarket per la vendita fuori orario con l'aggravante di clienti minorenni. Per la vendita dopo le 21 la multa è di 1.000 euro, se l'acquirente ha meno di 18 anni (ma più di 14) si aggiungono 333,33 euro.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa