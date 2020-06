Una donna alla guida della sua Fiat 500 è finita fuori strada lungo la via del Brennero nel territorio di San Giuliano Terme alle 8 di questa mattina. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento. La donna è finita fuori strada in un canale. È riuscita a uscire dalla vettura da sola, poi i sanitari inviati dal 118 l'hanno trasferita all'ospedale per le prime cure del caso. Il mezzo è stato recuperato dai vigil del fuoco di Pisa.