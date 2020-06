Cocaina e hashish a Pisa, due arresti

Più nel dettaglio, i militari hanno controllato e perquisito il primo uomo, sorprendendolo in possesso di 2 dosi di eroina e 2 dosi di cocaina, oltre alla somma in contanti di 25 euro, mentre, in un’altra occasione, hanno sorpreso il secondo soggetto nell’atto di cedere una dose di cocaina ad un giovane del posto. La perquisizione successiva all’arresto del secondo fermato ha consentito di rinvenire inoltre meno di mezzo grammo di hashish oltre alla modica somma di 10 euro. Arrestati, sono stati giudicati con processo per direttissima.