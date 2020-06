Coronavirus, una 70enne positiva ma asintomatica a Fucecchio

C'è un nuovo caso di positività al Covid-19 a Fucecchio. Il primo da quando, sabato 6 giugno, era stato raggiunto il traguardo di zero positivi sul territorio comunale. Si tratta di una signora di 70 anni, completamente asintomatica, risultata positiva ad un controllo effettuato prima di un ricovero ospedaliero. E’ il trentasettesimo caso accertato a Fucecchio (16,1 ogni 10 mila abitanti) dall'inizio dell'epidemia e l'unico attualmente positivo. Ricordiamo che nel territorio dei 15 comuni della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa (oltre 240 mila abitanti) sono stati appena 2 i casi di positività accertati dal 1° giugno ad oggi. Numeri particolarmente incoraggianti: con 16,6 casi ogni 10mila abitanti la zona è tra quelle con il tasso più basso in Toscana, al pari delle province di Siena (16,5) e Livorno (16,6) e nettamente al di sotto della media regionale (27,3).

“Quest’ultimo caso – commenta il sindaco Alessio Spinelli – è stato individuato soltanto a seguito di un controllo senza che la signora avesse manifestato sintomi del virus. Questo però significa che il Covid-19, anche se in forma più silenziosa, è ancora tra noi e che quindi è opportuno continuare a rispettare tutte le misure di sicurezza come il frequente lavaggio delle mani, il distanziamento e l'uso della mascherina. Detto questo, è anche giusto sottolineare come nella nostra zona la situazione sia migliorata particolarmente con un numero di casi attualmente positivi veramente molto basso”.

Per la giornata di oggi si segnalano altri 4 casi in provincia di Firenze, 3 a Reggello e 1 a Scandicci.