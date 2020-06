Giallo a Pisa, trovato cinquantenne in un bagno di sangue

Il luogo del decesso era coperto di sangue, una scena impressionante che ha fatto pensare a una morte violenta. Questo il giallo che si sono trovati davanti gli agenti di polizia in un'abitazione del quartiere Sant'Ermete a Pisa. In via Giovanni Verità un 55enne, Massimo Marongiu, è stato trovato privo di vita. Non rispondeva al telefono da venerdì mattina, gli amici sono stati i primi a trovare il cadavere del cinquantenne nel bagno dell'appartamento, con molto sangue in giro. Pare che sia stato colpito con un'arma da taglio, secondo quanto afferma la scientifica.