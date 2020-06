Montesport, dopo 17 anni torna il 'volto noto' di Martino Monni

Occhi puntati sul settore giovanile del volley per la Montesport del presidente Raul Ciambotti. L’obiettivo sia dei due responsabili , Emiliano Ciambotti e Lisa Cannizzaro, che del nuovo direttore tecnico Martino Monni, è quello di una crescita in termini di numeri e di interesse delle più piccole verso la pallavolo per creare un vivaio ricco di nuove leve anche per la prima squadra in B2.

"Il mio obiettivo - spiega il nuovo direttore tecnico del settore giovanile Monni. ri-approdato al Montesport dopo 17 anni di cui 15 come Direttore tecnico del Certaldo - è quello di ricreare un ambiente pallavolistico nuovo, rinnovato e vivace e un folto gruppo di atlete montespertolesi per ogni fascia di età, partendo dalle bambine del 2013-2014.Per questo stiamo già lavorando a progetti con le scuole, soprattutto con i primi anni della primaria e a progetti come il “luna park volley” con dimostrazioni di volley di alto livello".

Oltre ad essere il direttore tecnico, Monni allenerà anche il minivolley e le squadre dell’under 12 e 14, coadiuvato per il minivolley e l’Under 12, da Vittoria Vitrò e Benedetta Dozi. Monni rivestirà anche il ruolo di secondo allenatore della prima squadra in B2 affiancando il nuovo tecnico Luigi Cantini, team collaudato visto che i due tecnici hanno già lavorato insieme sia a Empoli che a San Miniato.

"E’ stato un bel ritorno a Montespertoli - commenta Monni - mi troverò ad allenare figlie di mie ex-giocatrici. Ringrazio la società di Certaldo da cui provengo che mi ha permesso di lavorare in autonomia per 15 anni. Adesso le cose erano cambiate, e quindi è positivo iniziare un nuovo capitolo il cui obiettivo principale sarà lavorare sulla costituzione di un folto gruppo di atlete e un ambiente pallavolistico. Vincere sarà importante, ma non l’aspetto prioritario adesso. I numeri del vivaio devono crescere, vogliamo atlete innamorate della pallavolo e rivogliamo le bambine montespertolesi a giocare nella società del paese"

La Montesport per i montespertolesi, questo il motto della società che sta lavorando in tutte le sue discipline per incrementare i numeri dei più piccoli.

Fonte: Montesport