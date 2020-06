Moschea, lite tra alleati. Ceccardi (Lega) replica a Petrucci (FdI)

Susanna contro tutti. Dalle pagine del social network Facebook l'europarlamentare Ceccardi attacca anche i suoi alleati nel centrodestra. Nello specifico Diego Petrucci, sindaco di Abetone Cutigliano ma a lungo consigliere comunale e membro attivo della comunità politica pisana del centrodestra. Il motivo del contendere è il tema caldo della città della Torre pendente: la Moschea. In un'intervista Petrucci non aveva negato del tutto l'edificazione del centro di culto, ma aveva ipotizzato un trasferimento nella periferia della città, non in zona Porta a Lucca dove, secondo le ipotesi bocciate dalla giunta Conti, doveva nascere il parcheggio dell'Arena Garibaldi.

Ceccardi commenta tagliente l'intervista: "A porta a Lucca dove ci sono le villette no, ma a Ospedaletto dove ci sta la gente meno abbiente la moschea va benissimo. Cittadini di serie A e di serie B. No, non lo dice un radical chic del Pd, ma Petrucci, esponente di spicco di Fratelli d'Italia".

Dalla montagna pistoiese un altro secco diniego da parte di Petrucci in un commento sui social: "Il Sindaco e la Giunta devono prendere le distanze dall’onorevole Ceccardi". Una critica che in queste ore è venuta anche da sinistra, nello specifico dai consiglieri regionali Antonio Mazzeo e Alessandra Nardini, entrambi Pd.

Si prevede una prova di forza tra la maggioranza leghista e gli alleati su un tema delicatissimo come la moschea.