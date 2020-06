Occupa casa senza averla comprata, commerciante denunciata

I carabinieri della Stazione di Castelnuovo dei Sabbioni hanno identificato e denunciato in stato di libertà una donna, commerciante italiana con qualche piccolo precedente con la giustizia. La donna ha truffato una persona occupando una casa senza averne diritto. Dopo aver stipulato un contratto dove si impegnava ad acquistare un immobile per uso abitativo da una ignara vittima, la donna era riuscita a farsi consegnare le chiavi della casa con la scusa di prendere le misure dell’abitazione per poter acquistare la mobilia a lei necessaria della misura corretta. Dopo aver ottenuto l’ingresso nella abitazione, la donna decideva però di trasferirsi definitivamente nell’immobile per poi occuparlo non avendone alcun diritto. I militari dell’Arma a questo punto hanno proceduto non soltanto a deferire la donna per truffa ma anche per invasione di edifici per aver violato la proprietà privata di cui ancora non era legalmente in possesso nel momento del suo ingresso nell’abitazione.