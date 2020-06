Pesce siluro di oltre 2 metri recuperato in Arno alle Cascine

Un pesce siluro di dimensioni considerevoli, oltre 2 metri di lunghezza, è stato pescato quest'oggi da tre giovani alla Pescaia dell'Arno all'altezza delle Cascine di Firenze. La tecnica utilizzata per catturare l'animale di 2.35 m è stata quella da casting con un'esca artificiale. La cattura è avvenuta per mano di Enea Meoni, pescatore, aiutato da Gabriele Bini nel salpaggio e Matteo Tidda nel rilascio e nella ossigenazione. Ecco le foto della presa, prima del rilascio in acqua.