Scadenza Imu Lamporecchio, niente sanzioni fino al 30 settembre

L'Amministrazione Comunale di Lamporecchio ha disposto, in data 10/06/2020, la non applicazione delle sanzioni nel caso di versamento dell'acconto IMU 2020 entro il 30 settembre prossimo.

Tale beneficio riguarda fondi commerciali di proprietà di contribuenti che hanno registrato una riduzione superiore al 30% tra il fatturato ed i corrispettivi del periodo Gennaio-Aprile 2020 e quelli del quadrimestre Gennaio-Aprile 2019, ma anche quei contribuenti la cui attività è stata sospesa per l'emergenza Covid-19.

L'Amministrazione comunale si sta adoperando con ogni mezzo per cercare di trovare qualsiasi possibilità, anche piccola, per venire incontro a chi ha subito un duro stop economico in questi tre mesi, in attesa che l'aiuto fondamentale arrivi dallo Stato centrale, come annunciato ed in tempi più brevi possibili.

Fonte: Comune di Lamporecchio